Снежные дома иглу построят новосибирцы в Чемском бору

Возвести иглу легко. Понадобится лишь пила-ножовка и небольшая лопатка, а еще хорошее настроение и веселая компания. Такая зимняя забава не только спасет туристов от сибирских морозов, но и поможет выиграть соревнования «Иглу-2017».

— Каждый попробовал свои силы, посмотрел, как это делается поэтапно, и уже на следующие выходные он сможет со своей командой поучаствовать в соревнованиях, побиться за победу, — говорит руководитель Вячеслав Горюнов.

За дырки в корпусе — штрафные очки, за девушек в команде — бонусы. Главное — не внешний вид иглу, а его функциональность. Поэтому размер и форма снежных кирпичей могут быть разными.

— Из любого материала сделаем иглу, потому что-то, что мы начинали строить — это просто печальная картина была. Все заваливалось, все падало, пока Слава не взялся и показал, как надо. Вот это и есть мастер-класс, — говорит участник мастер-класса Анна Перова.

Сегодня снег плотный — режется хорошо, да и тепло сохраняет лучше. На берегу проруби, где пройдут соревнования, он более рыхлый из-за влажности. Однако самое важное — не характер материала, а техника исполнения — аккуратно вырезать блоки и плотно их уложить.

Такое иглу построено за полтора часа и может вместить два человека. При наличии спального мешка переночевать в таком жилище можно даже в тридцатиградусный мороз.

Фестиваль «Город эскимосов» пройдет 18 февраля в Чемском бору. Одеться советуем потеплее и не забыть про спальный мешок и термос с горячим чаем — для романтической ночевки в построенном жилище.