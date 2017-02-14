Снежные дома иглу построят новосибирцы в Чемском бору
Быстрее, выше, прочнее — именно такие критерии победы на соревнованиях по строительству иглу. Как участники готовятся к конкурсу, узнавали корреспонденты ОТС.
Быстрее, выше, прочнее — именно такие критерии победы на соревнованиях по строительству иглу. Как участники готовятся к конкурсу, узнавали корреспонденты ОТС.
Возвести иглу легко. Понадобится лишь
— Каждый попробовал свои силы, посмотрел, как это делается поэтапно, и уже на следующие выходные он сможет со своей командой поучаствовать в соревнованиях, побиться за победу, — говорит руководитель Вячеслав Горюнов.
За дырки в корпусе — штрафные очки, за девушек в команде — бонусы. Главное — не внешний вид иглу, а его функциональность. Поэтому размер и форма снежных кирпичей могут быть разными.
— Из любого материала сделаем иглу, потому
Сегодня снег плотный — режется хорошо, да и тепло сохраняет лучше. На берегу проруби, где пройдут соревнования, он более рыхлый
Такое иглу построено за полтора часа и может вместить два человека. При наличии спального мешка переночевать в таком жилище можно даже в тридцатиградусный мороз.
Фестиваль «Город эскимосов» пройдет 18 февраля в Чемском бору. Одеться советуем потеплее и не забыть про спальный мешок и термос с горячим чаем — для романтической ночевки в построенном жилище.