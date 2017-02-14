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09:37 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области на Масленицу устроят петушиные бои

В Нижнем Новгороде масленичные гуляния пройдут на двух площадках: на площади Горького и на Щелковском хуторе.

Праздничные гуляния на масленичной неделе с 20 по 26 февраля будут проводиться во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. Об этом NewsNN сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Наиболее распространенным мероприятием является «Широкая масленица». Праздник проходит в форме традиционных народных гуляний. Повсеместно в районных центрах, городах, поселках и селах Нижегородской области во время проводов Масленицы будут проходить концерты художественной самодеятельности, интерактивные игровые программы, угощения блинами, обрядами сжигания Масленицы и т. д.

Фестиваль детских фольклорных коллективов «Широкая масленица» состоится 24 февраля в р.п. Дальнее Константиново. В нем будут участвовать творческие коллективы из 15 районов области.

25 февраля праздник Масленицы пройдёт в р.п. Выездное Арзамасского района, в Балахне и многих других районах и городах области.

В Семенове в этот день в программе праздника — обрядовые игры, петушиные бои, специальные фотозоны для фотографирования с Масленицей, и другими праздничными персонажами.

Масленичные мероприятия будут проводиться за счет средств местных бюджетов без привлечения средств регионального бюджета.

В Нижнем Новгороде масленичные гуляния пройдут на двух площадках: на площади Горького и на Щелковском хуторе.

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