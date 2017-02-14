Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
У Андрея Аршавина родилась дочь
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасский участковый пойдет под суд за превышение полномочий

Полицейский сломал мужчине, пришедшему к нему на прием, колено.

В Кемеровской области будут судить участкового полицейского, превысившего свои полномочия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в августе 2016 года. На прием к участковому пришли женщина и мужчина, они хотели разобраться с мошенничеством одного из местных жителей. Полицейский потребовал от мужчины документы, а также стал выяснять, по какому праву мужчина присутствует на приеме. Затем бывшему участковому показалось, что мужчина снимает видео на телефон, и он потребовал его выключить. Мужчина действительно держал в руке телефон, но съемку не вел. Тогда бывший полицейский схватил гражданина за руку и применил боевой прием. Мужчина упал на пол и ударился коленом. Позже врачи диагностировали у него закрытый перелом коленного сустава. О таких действиях участкового пострадавший мужчина сообщил в правоохранительные органы.

В отношении бывшего участкового было возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий». Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Елена Малышева дала волю чувствам, высказавшись про гомеопатию
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Конгрессвумен в США поверила в назначенного РФ лидера Лимпопо
Кончита Вурст собирается избавиться от женского альтер-эго
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь