Кузбасский участковый пойдет под суд за превышение полномочий

В Кемеровской области будут судить участкового полицейского, превысившего свои полномочия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в августе 2016 года. На прием к участковому пришли женщина и мужчина, они хотели разобраться с мошенничеством одного из местных жителей. Полицейский потребовал от мужчины документы, а также стал выяснять, по какому праву мужчина присутствует на приеме. Затем бывшему участковому показалось, что мужчина снимает видео на телефон, и он потребовал его выключить. Мужчина действительно держал в руке телефон, но съемку не вел. Тогда бывший полицейский схватил гражданина за руку и применил боевой прием. Мужчина упал на пол и ударился коленом. Позже врачи диагностировали у него закрытый перелом коленного сустава. О таких действиях участкового пострадавший мужчина сообщил в правоохранительные органы.

В отношении бывшего участкового было возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий». Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.