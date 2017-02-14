В природном парке «Ергаки» пройдет экологический рейд по турбазам
Участниками мероприятия станут специалисты Минприроды края.
Участниками мероприятия станут специалисты Минприроды края.
В природном парке «Ергаки» пройдет заседание государственной экологической экспертизы. Информация об этом была опубликована на официальном портале Красноярского края.
Участниками мероприятия станут специалисты Минприроды края и дирекции природного парка. Эксперты оценят влияние существующих хозяйствующих объектов на экосистему заказника. Сейчас на территории парка находятся 9 туристических баз.
«Это уникальный уголок природы, туристические маршруты которого популярны далеко за пределами нашего края. Мы активно выступаем за широкую популяризацию парка, но все же основная наша
Специалисты проверят наличие разрешительных документов в сфере обращения с отходами, соблюдение правил режима охраны природного парка.
Если при проверке будут выявлены нарушения природоохранного законодательства, виновников привлекут к административной ответственности в виде штрафа до 500 тыс. рублей.
Напомним, в Госдуме обсуждают инициативу сделать посещение всех природных парков России платным. Платный вход могут сделать в Веппском лесу в Ленинградской области, Бажовских местах в Свердловской области, Цимлянских песках в Волгоградской области, Голубых озерах на Камчатке и других рекреационных зонах. Причиной подобной инициативы могло стать то, что посетители оставляют после себя мусор и вытоптанный газон.