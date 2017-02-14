Животные покусали почти 8000 новосибирцев

К счастью, уже несколько лет случаев бешенства у людей в Новосибирской области не было, чего не скажешь о зверях.

Однако за 2016 год зарегистрировано 7651 случай, когда животные кусали людей. Это несколько меньше, чем в 2015-м (на 2,6%). Причем 62,8% укусов приходится на долю домашних животных (4810 человек), 33,2% — безнадзорных животных, 4% укусов — диких.

Из диких животных чаще других в Новосибирской области болеют бешенством лисы. Их доля в эпизоотическом процессе бешенства среди диких животных — 41,6%. Доля корсака — — 12,5%, хомяка- 4,1%.

Дикие животные распространяют заразу на домашних и сельскохозяйственных животных, среди которых на КРС приходится 23%, на собак — 15,3%, на кошек — 7,7%. В прошлом году зарегистрировано 16 очагов с положительным результатом на бешенство у животных. Это почти вдвое меньше, чем в 2015 году — тогда нашли 35 очагов.

В целях профилактики бешенство, согласно законодательству НСО, проводится отлов и отстрел диких и безнадзорных животных. За 2016 год отловлено 776 безнадзорных собак и кошек и отстрелено 527 диких плотоядных животных.

В целях профилактики бешенства Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует:

— приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;.

— обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;.

— избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;.

— не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;.

— незамедлительно обращаться за оказанием антирабической (против бешенства) помощи в случае укусов, и даже если просто на вас попала слюна «незнакомого» животного.

Напомним, что бешенство (водобоязнь, гидрофобия) — острая инфекционная болезнь, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге — к смерти.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода (до начала проявлений признаков болезни).