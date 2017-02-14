На ВДНХ появился робот-медвежонок для объятий
На ВДНХ привезли первого
На ВДНХ привезли первого
Мягкий говорящий робот оснащён датчиками, они помогут определить «метрику объятий» каждого посетителя. Медвежонок проверит «обнимашки» на силу, плавность, энергичность и продолжительность. О результатах измерения посетителям расскажет сам робот. Например, если объятия покажутся ему недостаточно крепкими, он попросит обнять его сильнее.
«Ко Дню святого Валентина “Робостанция” в павильоне № 2 на ВДНХ подготовила оригинальный сюрприз для влюблённых. В этот день посетителей встретит новый робот “Обнимишка”. С его помощью влюблённые смогут проверить друг друга на совместимость, узнав, насколько сильно отличаются их объятия», — рассказали в
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Пообниматься с
Подобные роботы очень популярны в Японии. Они помогают людям бороться с тревогой и не так сильно чувствовать одиночество.
В павильоне № 2 на ВДНХ уже не первый год работает «Робозагс». Он сканирует, насколько сильны чувства влюблённой пары, и регистрирует виртуальный брак с помощью «любовных» датчиков. «Робозагс» даже делает специальную запись в робоканцелярии, выдаёт свидетельство и кольца.