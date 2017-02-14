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08:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На ВДНХ появился робот-медвежонок для объятий

На ВДНХ привезли первого робота-медвежонка для объятий. Он выглядит как гигантская мягкая игрушка, его рост — почти два метра. Обнять медвежонка можно на «Робостанции» в павильоне № 2.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мягкий говорящий робот оснащён датчиками, они помогут определить «метрику объятий» каждого посетителя. Медвежонок проверит «обнимашки» на силу, плавность, энергичность и продолжительность. О результатах измерения посетителям расскажет сам робот. Например, если объятия покажутся ему недостаточно крепкими, он попросит обнять его сильнее.

«Ко Дню святого Валентина “Робостанция” в павильоне № 2 на ВДНХ подготовила оригинальный сюрприз для влюблённых. В этот день посетителей встретит новый робот “Обнимишка”. С его помощью влюблённые смогут проверить друг друга на совместимость, узнав, насколько сильно отличаются их объятия», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В пресс-службе отметили, что, если эксперимент с медвежонком окажется успешным, у робота появятся дополнительные функции. Например, он предложит создавать пары из посетителей, чьи объятия похожи друг на друга.

Пообниматься с роботом-медвежонком можно будет с 14 февраля по 14 марта с 11:00 до 20:00. Это бесплатная услуга, желающим нужно купить только входной билет на «Робостанцию». В течение месяца планируется проводить разнообразные конкурсы с участием робота. Например, желающим предложат поучаствовать в соревнованиях на самые сильные, самые нежные, а также самые подвижные объятия.

Подобные роботы очень популярны в Японии. Они помогают людям бороться с тревогой и не так сильно чувствовать одиночество.

В павильоне № 2 на ВДНХ уже не первый год работает «Робозагс». Он сканирует, насколько сильны чувства влюблённой пары, и регистрирует виртуальный брак с помощью «любовных» датчиков. «Робозагс» даже делает специальную запись в робоканцелярии, выдаёт свидетельство и кольца.

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