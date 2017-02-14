«Поколение М» зажгло новую звезду кинематографа из Приморья

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

16-летний Никита Федоров из Владивостока стал одним из лучших юных кинорежиссеров России, заняв первое место в киноконкурсе «Кинозал» всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». Победа принесла юному дарованию не только известность, но и предоставила уникальную возможность — бесплатную поездку летом на форум детского экранного творчества, где он войдет в команду начинающих кинематографистов России и снимет собственный фильм под руководством признанных мэтров кинематографа, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Никита несколько лет увлекается созданием собственных короткометражек и уже не первый раз принимает участие в кинематографическом конкурсе проекта МТС «Поколение М», занимая призовые места. Каждый раз, выкладывая очередную работу на сайт проекта, он с интересом просматривал различные мастер-классы, выложенные мэтрами кинематографа для обучения участников проекта, беря из этих видео уроков что-то новое и полезное для будущих работ. Вот и на этот раз он не смог остаться в стороне, узнав, что на площадке кинофестиваля «Веселая Ларга» во Владивостоке будет проходить один из этапов кинематографического конкурса «Поколения М».

По условиям киноконкурса необходимо было создать киноленту на тему «Другом быть не просто», которая бы раскрывала всю сложность человеческих отношений. Юный кинорежиссер создал фильм, повествующий о дружбе двух девочек, говорящих на разных языках. Несмотря на трудности общения, стремясь преодолеть различия, они пришли к взаимопониманию и стали хорошими друзьями. Кинолента о толерантности, созданная Никитой, моментально привлекла внимание мастера проекта «Поколение М» Владимира Грамматикова, который сразу уловил всю сложность работы юного автора.

— Идея создания фильма «Мы дети одной земли» пришла ко мне неожиданно, когда моя двоюродная сестра рассказала, что у них в садике новая девочка из зарубежья. Мне показалось это интересным, и чем больше я узнавал об этой теме, тем четче видел свой новый сюжет для фильма. Таким образом, можно сказать, это сюжет, навеянный жизнью. Я снимал о том, что видел и о чем знал, поэтому работа над лентой была увлекательной, — рассказал Никита Федоров.

Кинолента «Мы дети одной земли», наполненная глубоким смыслом, создавалась юным кинематографистом в течение месяца. При этом самым сложным в работе, по словам автора, были поиски времени для репетиций с юными актрисами и съемок.

— Изначально я не думал отправлять этот фильм на конкурс, но что-то подсказало, что стоит попробовать принять участие именно с этой работой. Я даже не предполагал, что мою работу заметят, особенно, что это будет Владимир Грамматиков. Его обращение ко мне во время видеомоста, который организовала МТС для участников «Веселой Ларги», было для меня полнейшей неожиданностью. А когда он начал рассказывать, что было хорошо в моей работе, а над чем стоит поработать, я просто не мог поверить своим ушам. Ведь он не просто посмотрел киноленту, он увидел то, что я хотел рассказать, и дал практические советы, которые помогут мне в будущем, — сказал Никита.

По словам юного режиссера, несмотря на то, что его работу заметил Владимир Грамматиков, о чем тот и сказал в рамках видеомоста, Никита совершенно не подозревал, что может выиграть. Поэтому, когда объявили его имя и пригласили на сцену, он не мог поверить своему счастью. О своих ощущениях юный режиссер говорит так:

— Когда меня объявили победителем, я не знал, как реагировать. Это было счастье. Гордость за свою работу. Наверно, даже легкое неверие. Я не мог поверить, что именно моя работа победила и что ее признали лучшей.

Конкурсный отбор работ проводился творческим жюри проекта, в который входят настоящие мэтры кинематографа: заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков; кинорежиссер и сценарист Владимир Хотиненко; создатель «Турецкого Гамбита» режиссер Джаник Файзиев; сценарист «Страны глухих», «Стиляг», «9 роты» Юрий Коротков; режиссер кинолент «Легенда № 17» и «Экипаж» Николай Лебедев; автор сценария, режиссер-постановщик, автор текстов песен к знаменитым «Приключениям Петрова и Васечкина» Владимир Алеников, а также другие мэтры отечественного кино.

— Не могу дождаться поездки победителей «Поколения М» на форум детского экранного творчества во всероссийский детский центр «Орленок». Получить возможность снимать собственное кино на настоящем профессиональном оборудовании под руководством такого мэтра, как Владимир Грамматиков, — это, действительно, уникальный шанс, который выпадает не многим. Это ценный опыт, который мне пригодиться в будущем. Поэтому я очень благодарен проекту за эту возможность, — сказал Никита.

По словам юноши, победа на конкурсе подстегнула еще больше стремиться к своей мечте — стать кинорежиссером. В планах у школьника не прекращать снимать короткометражное кино, оттачивая свое мастерство и ища свой стиль и новые идеи для фильмов. Ведь в скором времени ему надо будет поступать в университет, а направление, которое он уже для себя выбрал, напрямую связанно с созданием фильмов и режиссурой.

Напомним, что ранее МТС совместно с Всероссийским форумом детского и юношеского творчества «Бумеранг» при содействии Молодежного центра Союза кинематографистов РФ запустили конкурсный киносезон благотворительного проекта «Поколение М». Он состоит из двух частей: онлайн конкурса на сайте проекта pokolenie.mts.ru и офлайн-фестивалей во Владивостоке, Липецке, Тольятти, Кирове и Северодвинске. Офлайн победители получают бесплатную поездку во всероссийский детский центр «Орленок», где войдут в команду для создания собственной киноленты на профессиональном оборудовании, предоставленном компанией МТС.

У всех желающих попасть в волшебный мир большого искусства и сразиться с ребятами со всей страны, есть отличный шанс это сделать.

Принять участие в конкурсе на сайте может подросток от 15-ти до 18-ти лет из любого региона страны: для этого необходимо снять собственную короткометражную работу по теме «Другом быть непросто» и выложить ее на сайт проекта pokolenie.mts.ru до 25 апреля 2017 года. Имя победителя будет объявлено в мае 2017 года. Победитель онлайн конкурса возглавит творческую группу на киносмене в «Орленке». Итоговую киноленту, которая будет размещена на сайте «Поколения М», ее создатели смогут использовать в собственном портфолио при поступлении в творческие вузы в будущем.