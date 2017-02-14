Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
У Андрея Аршавина родилась дочь
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
07:54 (мск), источник: dostup1.ru

Три школы и 105 классов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области

Специалисты отмечают, что несмотря на снижение, уровень заболеваемости ОРВИ остается высоким.

Три школы и 105 классов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области — такие данные по состоянию на 13 февраля приводит региональное управление Роспотребнадзора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 6 по 12 февраля в области зарегистрировано 32,7 тыс. случаев ОРВИ, у 47 заболевших клинически подтвержден грипп. Превышение эпидпорога отмечено только среди школьников — на 21%», — говорится в сообщении.

Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 11 муниципалитетах, превышение порогов — в 30-ти.

В Челябинске за указанный период с симптомами ОРВИ к врачам обратились 13,2 тыс. горожан, уровень заболеваемости ниже порогового на 11,7%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

«На 13 февраля частично приостановлен учебный процесс в трех школах и 105 классах в 13 муниципальных образованиях, а также двух дошкольных учреждениях и четырех группах трех детсадов», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что несмотря на снижение, уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области остается высоким. В медицинских и социальных организациях действуют противоэпидемические мероприятия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура вернула психбольному из Челябинска незаконно проданную квартиру
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В США убит лидер Ку-клукс-клана
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь