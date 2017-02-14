Миасс готовится к паводку

В Миассе уже готовятся к паводку.

С началом потепления стартует ежедневный мониторинг схода льда и наполнения талыми водами всех рек и ручьев на территории округа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В марте организуют тренировку экстренных служб. Отслеживать ситуацию будут и в городской черте, глава округа поручил провести ревизию ливневок.