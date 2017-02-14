Сегодня днём в Омске потеплеет
До конца рабочей недели омичей ожидает снежная погода с умеренным ветром.
До конца рабочей недели омичей ожидает снежная погода с умеренным ветром.
Хотя сегодня ночью температура воздуха в Омской области падала до -33°, днём 14 февраля начнёт теплеть. Температура воздуха поднимется до −15…−20°. С
На завтра, 15 февраля, прогноз по снегу и ветру остаётся таким же. Температура воздуха станет повышаться. Ночью ожидается −19…−24°, при прояснении до -29°. Днём будет −12…−17°, местами до -21°.
Послезавтра, 16 февраля, постепенное потепление продолжится. На ночь синоптики прогнозируют −19…−24°, на день −10…−15°. Ночью будет без осадков. Днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер сменит направление: он будет дуть с юга и с