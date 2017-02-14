Сегодня днём в Омске потеплеет

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы подготовило уточнённый прогноз погоды на ближайшие несколько суток. Хорошая новость: морозы начинают уходить из нашего региона.

Хотя сегодня ночью температура воздуха в Омской области падала до -33°, днём 14 февраля начнёт теплеть. Температура воздуха поднимется до −15…−20°. С юго-запада ожидается умеренный ветер — 5−10 м/с. Местами пройдёт небольшой снег.

На завтра, 15 февраля, прогноз по снегу и ветру остаётся таким же. Температура воздуха станет повышаться. Ночью ожидается −19…−24°, при прояснении до -29°. Днём будет −12…−17°, местами до -21°.