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07:47 (мск), источник: Om1.ru

Сегодня днём в Омске потеплеет

До конца рабочей недели омичей ожидает снежная погода с умеренным ветром.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы подготовило уточнённый прогноз погоды на ближайшие несколько суток. Хорошая новость: морозы начинают уходить из нашего региона.

Хотя сегодня ночью температура воздуха в Омской области падала до -33°, днём 14 февраля начнёт теплеть. Температура воздуха поднимется до −15…−20°. С юго-запада ожидается умеренный ветер — 5−10 м/с. Местами пройдёт небольшой снег.

На завтра, 15 февраля, прогноз по снегу и ветру остаётся таким же. Температура воздуха станет повышаться. Ночью ожидается −19…−24°, при прояснении до -29°. Днём будет −12…−17°, местами до -21°.

Послезавтра, 16 февраля, постепенное потепление продолжится. На ночь синоптики прогнозируют −19…−24°, на день −10…−15°. Ночью будет без осадков. Днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер сменит направление: он будет дуть с юга и с юго-востока со скоростью 6−11 м/с.

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Сегодня днём в Омске потеплеет
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