В Уфе проживает пятая часть населения Башкирии

Это составляет около 20% всего населения Башкирии. По итогам 2016 года, рождаемость в городе достиг пика рождаемости 80-х годов: за прошлый год в столице родилось 18тыс120 чел. Наибольшая рождаемость наблюдается в Октябрьском, Калининском, Кировском районе.

Тем не менее, в ближайшие 5 лет рождаемость в республике будет уменьшаться. Это связано с снижением числа женщин 20−29 лет. Несмотря на это, в Уфе пока рождаемость превышает смертность на 43,3 процента. Большинство населения в Уфе умирает от болезней системы кровообращения (53%), от новообразований (17,3%), от внешних причин (7,1%). По мнению Оксаны Даяновой, в ближайшие пять лет можно удержать рождаемость на таком же высоком уровне, если будут соответствующее социальное стимулирование. Без этого население Уфы и РБ будет постепенно снижаться.

Как отметил мэр города Ирек Ялалов, повышается возраст женщин, рождающих первого ребенка. Если раньше женщины рожали в 25 лет, сейчас предпочитают в 27 лет.