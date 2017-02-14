Во вторник в Украину придет потепление

На западе Украины облачно, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -7 …- 13 градусов, днем +2 …- 3 градуса, в Закарпатье ночью -5 …- 10 градусов, днем +1 … + 6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -8 …- 13 градусов, днем +2 …- 3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -9 …- 11 градусов, днем 0 … + 2 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -9 …- 11 градусов, днем 0 … + 2 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -8 …- 10 градусов, днем +3 … + 5 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, днем местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 11 градусов, днем +2 …- 3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, днем местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 12 градусов, днем +2 …- 5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, днем местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -8 …- 14 градусов, днем -1 …- 6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, днем местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -5 …- 12 градусов, днем +2 …- 5 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, днем местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -5 …- 10 градусов, днем +3 …- 3 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью -5 …- 7 градусов, днем +1 … + 3 градуса.

В Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с, днем местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 8 градусов, днем -1 … + 1 градус.