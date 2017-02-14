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07:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Правительство Хабаровского края: Стоимость услуг социального такси останется на уровне 2016 года

Стоимость услуг социального такси в регионе не планируют повышать в 2017 году. Об этом рассказала начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания минсоцзащиты населения края Наталья Варламова.

«Стоимость поездок в этом году останется такой же, как и в прошлом. Это социальная услуга, поэтому мы будем выдерживать уровень оплаты, доступный для наших клиентов. Цена разового использования составляет примерно 30% от социального тарифа», — рассказала Наталья Варламова.

Отмечается, что час работы автомобиля с сопровождением в Хабаровске стоит 177 рублей, в Комсомольске — 187 рублей. Всего в 2016 году услугами социального такси воспользовались 13 773 жителя региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, позвонить в службу можно в пяти районах и нескольких городах региона.

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