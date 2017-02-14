Воспитанники приморской колонии звонят родным по скайпу

Уже более года воспитанники могут поддерживать отношения с семьей посредствам видеозвонка.

Поддержка и сохранение семейных и социальных связей — достаточно важная социальная ориентация лиц в условиях изоляции. В Находкинской ВК сотрудники проводят комплекс мероприятий по поддержанию и восстановлению социальных связей воспитанников. Это не только обеспечение свиданий и переписки, но и проведение Дней матери и открытых дверей в учреждении, работа Родительского комитета. В колонии для общения воспитанников с близкими созданы условия, приближенные к домашним: пообщаться можно в кафе или, прогуливаясь по Аллее семьи. Кроме этого, уже более года подростки могут позвонить домой через интернет и поговорить с родственниками, видя друг друга.