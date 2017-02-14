Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
07:38 (мск), источник: PROUFU.ru

За прошлый год в Уфу мигрировали 32 тысячи человек

За прошлый год в Уфу мигрировали 32 тысячи 18 человек, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отделения государственной статистики Уфы Оксана Даянова.

Наибольшее количество мигрантов составляют выходцы из соседних регионов. Среди них лидируют Тюменская (462 человек) и Челябинская (169 человек) области. Тем временем падает доля мигрантов-иностранцев. Их число за 2016 год составило 1042 человек.

Оксана Даянова отмечает, что учитывая снижение рождаемости, высокий поток мигрантов — один из путей выхода из будущей демографической ямы в республике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Болельщики «Салавата Юлаева» просят Игоря Сечина уволить руководство клуба
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В США убит лидер Ку-клукс-клана
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь