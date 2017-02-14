За прошлый год в Уфу мигрировали 32 тысячи человек
За прошлый год в Уфу мигрировали 32 тысячи 18 человек, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отделения государственной статистики Уфы Оксана Даянова.
За прошлый год в Уфу мигрировали 32 тысячи 18 человек, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отделения государственной статистики Уфы Оксана Даянова.
Наибольшее количество мигрантов составляют выходцы из соседних регионов. Среди них лидируют Тюменская (462 человек) и Челябинская (169 человек) области. Тем временем падает доля
Оксана Даянова отмечает, что учитывая снижение рождаемости, высокий поток мигрантов — один из путей выхода из будущей демографической ямы в республике.