Канье Уэста сравнили с русским провинциальным алкоголиком

Источник: Reuters

В Twitter отметили, что штаны с надписью «Спорт» на русском языке появились у артиста после его ноябрьской встречи с российским дизайнером Гошей Рубчинским в Москве.

Многие вспомнили, что в подобных нарядах россияне обычно не выходят за пределы двора. Некоторые отметили, что именно так выглядит типичный алкоголик. В сети также нарекли рэпера «дядей Васей, идущим за водкой».

Юзеры удивились, что типичный стиль «российского алкоголика» так популярен среди американских знаменитостей. Многие также согласились, что в такой одежде Уэст выглядит на порядок серьезнее и опаснее.