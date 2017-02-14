Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
07:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Канье Уэста сравнили с русским провинциальным алкоголиком

Российские пользователи сети обратили внимание на новый имидж рэпера Канье Уэста. Его наряд сравнили с одеждой типичного алкоголика.

Источник: Reuters

В Twitter отметили, что штаны с надписью «Спорт» на русском языке появились у артиста после его ноябрьской встречи с российским дизайнером Гошей Рубчинским в Москве.

Многие вспомнили, что в подобных нарядах россияне обычно не выходят за пределы двора. Некоторые отметили, что именно так выглядит типичный алкоголик. В сети также нарекли рэпера «дядей Васей, идущим за водкой».

Юзеры удивились, что типичный стиль «российского алкоголика» так популярен среди американских знаменитостей. Многие также согласились, что в такой одежде Уэст выглядит на порядок серьезнее и опаснее.

В ноябре 2016 года пользователи сети высмеяли встречу Канье Уэста и Гоши Рубчинского в Москве. В Twitter предполагали, что знаменитости планируют запустить совместную линию одежды. Некоторые утверждали, что целью Уэста была вовсе не встреча с дизайнером, а серьезный разговор с отечественным исполнителем Тимати.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
США перебросят стратегические вооружения на учения в Южную Корею
Рогозин отменил визит в Иран
В школах установят глушилки мобильной связи
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В США убит лидер Ку-клукс-клана
Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после запрета
Спорт
Губерниев ответил на обвинения со стороны чешской сборной Комментатор «Матч ТВ» назвал «смешными» нападки со стороны чешской сборной. По словам Губерниева, он не критиковал чешских биатлонистов
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь