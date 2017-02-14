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08:04 (мск), источник: VN.RU

Сбегающую из дома 14-летнюю школьницу вновь вернули домой

14-летняя школьница ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 8 февраля и бесследно исчезла. Ее поисками занимались волонтеры и полиция. Спустя почти неделю беглянку удалось вернуть домой. Известно, что она уже неоднократно уходила из дома.

14-летняя Юлия П. ушла из дома по ул. Степная 8 февраля около 14.00. С тех пор о местонахождении девушки никакой информации не поступало. Родственники пропавшей уточнили, что это уже не первая ее попытка уйти из дома.

В течение почти недели пропавшую школьницу разыскивали волонтеры и полиция. В конце концов выйти на след девушки позволили расклеенные ориентировки. Один новосибирец узнал ее по фотографии и позвонил на телефон «Доброспаса». Он сообщил волонтерам, на какой остановке вышла предполагаемая разыскиваемая девушка. Активисты связались с полицейскими, которые задержали школьницу и вернули ее домой.

Источник: VN.RU

В начале февраля в Новосибирске разыскивали другую 14-летнюю школьницу — Анастасию С. Девушка отсутствовала дома два дня, после чего ее задержали полицейские в одном из торговых центров. Все это время девушка-подросток провела с друзьями.

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