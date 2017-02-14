Сбегающую из дома 14-летнюю школьницу вновь вернули домой

14-летняя Юлия П. ушла из дома по ул. Степная 8 февраля около 14.00. С тех пор о местонахождении девушки никакой информации не поступало. Родственники пропавшей уточнили, что это уже не первая ее попытка уйти из дома.

В течение почти недели пропавшую школьницу разыскивали волонтеры и полиция. В конце концов выйти на след девушки позволили расклеенные ориентировки. Один новосибирец узнал ее по фотографии и позвонил на телефон «Доброспаса». Он сообщил волонтерам, на какой остановке вышла предполагаемая разыскиваемая девушка. Активисты связались с полицейскими, которые задержали школьницу и вернули ее домой.