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07:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Год для Уфы начался неплохо, преступлений стало на 19,7% меньше»

«Год для нас неплохо начался», — сказал мэр Уфы в сегодняшней оперативке.

По словам Ирека Ялалова, в январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преступлений в городе зарегистрировано на 19,7% меньше. В целом, как отмечает сити-менеджер, городская администрация хорошо взаимодействует с органами управления МВД.

«В Уфе делается многое, для того чтобы улучшить не только условия труда полицейских, но условия содержания преступников», — сказал сити-менеджер.

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