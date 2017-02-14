Ирек Ялалов: «Год для Уфы начался неплохо, преступлений стало на 19,7% меньше»

По словам Ирека Ялалова, в январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преступлений в городе зарегистрировано на 19,7% меньше. В целом, как отмечает сити-менеджер, городская администрация хорошо взаимодействует с органами управления МВД.

«В Уфе делается многое, для того чтобы улучшить не только условия труда полицейских, но условия содержания преступников», — сказал сити-менеджер.