Ирек Ялалов: «Год для Уфы начался неплохо, преступлений стало на 19,7% меньше»
«Год для нас неплохо начался», — сказал мэр Уфы в сегодняшней оперативке.
«Год для нас неплохо начался», — сказал мэр Уфы в сегодняшней оперативке.
По словам Ирека Ялалова, в январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преступлений в городе зарегистрировано на 19,7% меньше. В целом, как отмечает
«В Уфе делается многое, для того чтобы улучшить не только условия труда полицейских, но условия содержания преступников», — сказал