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07:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов на 15 февраля

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Мэрия Уфы опубликовала очередной график комплексной уборки дворов от снега с применением специализированной техники.

Источник: РИА "Новости"

В Орджоникидзевском районе 15 февраля очистка дворов пройдет на ул. М. Пинского, 7; ул. Пекинская, 7; ул. Репина, 8; ул. Архитектурная, 5а; ул. Блюхера, 10; ул. Кольцевая, 187; ул. Б. Хмельницкого, 133; ул. Адм. Макарова, 14; ул. Интернациональная, 23; проспекте Октября, 105/4, 162/1.

В Октябрьском районе уборка дворов состоится на проспекте Октября, 62, 62/1, 62/2; ул. Парковая, 6/1; ул. Р. Зорге, 25, 31/3, 33/1; ул. Комсомольская, 145, 147, 149/1; ул. Российская, 43/3, 43/4, 96, 98; бульвар Молодежный, 3, 3/1.

В мкр. Сипайлово: на ул. М. Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, ¾; ул. Б. Бикбая, 25, 25/1; ул. Ю. Гагарина, 24, 24/2, 26, 26/2, 37/2, 39/1, 51; ул. М. Рыльского, 11.

В Кировском районе уборка дворов от снега запланирована завтра на ул. Менделеева, 122/1; ул. Гоголя, 41, 45; ул. З. Валиди, 67; ул. Айская, 63; ул. Кирова, 91; ул. Авроры, 11; ул. Геологов, 51/1.

В Советском районе аналогичные работы проведут на проспекте Октября, 6/2; ул. Комсомольская, 100/2; ул. Айская, 52; ул. Пархоменко, 8; ул. Дачная, 6, 4; ул. Мингажева, 156; ул. Обская, 6, 8; ул. Р. Зорге, 24; ул. Н. Дмитриева, 21; ул. Менделеева, 173.

В Калининском районе уборка дворов состоится по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 101, 103, 135; ул. Машиностроителей, 9; ул. С. Вострецова, 10, 12; ул. Б. Хмельницкого, 55/1, 57/1; ул. Коммунальная, 7, 8; ул. Ферина, 5, 5/1; ул. Мушникова, 9/1; ул. Ульяновых, 20, 24.

В Ленинском районе работы по очистке дворов от снега проведут на ул. Гоголя, 56; ул. Достоевского, 83; ул. Летчиков, 4; ул. Коммунистическая, 14.

В Демском районе уборка дворов запланирована завтра на ул. Дагестанская, 17, 19; ул. Левитана, 3, 5, 14/6, 14/7; ул. Центральная, 6/1; ул. М. Джалиля, 74/1.

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