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08:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Грипп продолжает отступать

Уровень заболеваемости в Челябинской области постепенно снижается.

За неделю в Челябинской области зафиксировали более 32 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 47 случаев гриппа.

Однако вирус продолжает сдавать позиции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, заболеваемость уменьшилась на 4% и в регионе в целом, и в Челябинске. Рост показателей сохраняется в 11 муниципалитетах, а в 30-ти — превышен порог эпидемии.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции», — отметили в областном управлении Роспотребнадзора.

Вместе с тем, специалисты подчеркивают: несмотря на снижение, уровень заболеваемости остается высоким. Южноуральцев призывают соблюдать меры профилактики и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов.

Добавим, что четыре школы, 105 школьных классов, а также четыре группы в детских садах остаются на карантине.

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