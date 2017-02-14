Грипп продолжает отступать

За неделю в Челябинской области зафиксировали более 32 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 47 случаев гриппа.

Однако вирус продолжает сдавать позиции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, заболеваемость уменьшилась на 4% и в регионе в целом, и в Челябинске. Рост показателей сохраняется в 11 муниципалитетах, а в 30-ти — превышен порог эпидемии.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции», — отметили в областном управлении Роспотребнадзора.

Вместе с тем, специалисты подчеркивают: несмотря на снижение, уровень заболеваемости остается высоким. Южноуральцев призывают соблюдать меры профилактики и незамедлительно обращаться к врачу при появлении первых симптомов.

Добавим, что четыре школы, 105 школьных классов, а также четыре группы в детских садах остаются на карантине.