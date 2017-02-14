В Екатеринбурге за неделю гриппом и ОРВИ заболели 15 тысяч человек

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области за неделю заболели 34 тыс. человек, показатель составил 83,3 на 10 тыс. населения, что на уровне прошлой недели. Превышение эпидемического порога по отдельным группам населения зарегистрировано среди детей 7−14 лет и среди лиц, старше 15 лет. В остальных группах ситуация расценена как неэпидемическая.