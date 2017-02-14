В Екатеринбурге за неделю гриппом и ОРВИ заболели 15 тысяч человек
В столице Урала за неделю зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8%.
В столице Урала за неделю зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8%.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В Свердловской области за неделю заболели 34 тыс. человек, показатель составил 83,3 на 10 тыс. населения, что на уровне прошлой недели. Превышение эпидемического порога по отдельным группам населения зарегистрировано среди детей 7−14 лет и среди лиц, старше 15 лет. В остальных группах ситуация расценена как неэпидемическая.
В некоторых детских садах и школах частично приостановлен учебный процесс, также некоторые образовательные заведения полностью закрыты на карантин: 12 детсадов, 19 школ и одно