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08:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге за неделю гриппом и ОРВИ заболели 15 тысяч человек

В столице Урала за неделю зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 8%.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области за неделю заболели 34 тыс. человек, показатель составил 83,3 на 10 тыс. населения, что на уровне прошлой недели. Превышение эпидемического порога по отдельным группам населения зарегистрировано среди детей 7−14 лет и среди лиц, старше 15 лет. В остальных группах ситуация расценена как неэпидемическая.

В некоторых детских садах и школах частично приостановлен учебный процесс, также некоторые образовательные заведения полностью закрыты на карантин: 12 детсадов, 19 школ и одно средне-специальное учебное заведение.

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