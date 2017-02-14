В Омске уберут снег ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба мэрии.

Приводятся в порядок подъезды и подходы к местам массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, а также территории, прилегающие к памятникам и мемориальным комплексам.

Так, выполняются работы по подготовке к празднику на территориях Парка Победы, у памятников Георгию Жукову, Дмитрию Карбышеву, воинских захоронений на Старо-Северном мемориальном кладбище и других.

Особое внимание уделяется состоянию остановочных пунктов, пешеходных переходов, — за минувшие сутки от снега и наледи очищены 72 из них. Приведены в порядок 137 из 1863 пешеходных переходов.