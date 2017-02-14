В Омске уберут снег ко Дню защитника Отечества
Дорожные службы готовят городские объекты к праздничным мероприятиям.
Дорожные службы готовят городские объекты к праздничным мероприятиям.
В Омске уберут снег ко Дню защитника Отечества, сообщает
Приводятся в порядок подъезды и подходы к местам массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, а также территории, прилегающие к памятникам и мемориальным комплексам.
Так, выполняются работы по подготовке к празднику на территориях Парка Победы, у памятников Георгию Жукову, Дмитрию Карбышеву, воинских захоронений на
Особое внимание уделяется состоянию остановочных пунктов, пешеходных переходов, — за минувшие сутки от снега и наледи очищены 72 из них. Приведены в порядок 137 из 1863 пешеходных переходов.
Как сообщил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров, в каждом округе для выполнения работ созданы по четыре специальные мобильные бригады, задача которых — максимально очистить от снега и наледи объекты