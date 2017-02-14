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09:40 (мск), источник: БЕЛТА

Более 300 фур стоят на выезд из Беларуси

14 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Более 300 фур стоят на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По оперативной информации на 8.00 14 февраля, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 220 фур, в «Бенякони» — 52 грузовых авто, в «Котловке» — 30. Выезда в Польшу в «Брузгах» ожидают 15 грузовиков, в «Козловичах» — 6.

На белорусско-польской границе 133 легковых машины зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси. В пункте пропуска «Брузги» — 53. Своей очереди ждут 80 автомобилей в пункте пропуска «Брест».

На остальных пограничных пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют, как на украинском и латвийском направлениях.

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