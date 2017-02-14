Более 300 фур стоят на выезд из Беларуси
14 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Более 300 фур стоят на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
14 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Более 300 фур стоят на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
По оперативной информации на 8.00 14 февраля, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 220 фур, в «Бенякони» — 52 грузовых авто, в «Котловке» — 30. Выезда в Польшу в «Брузгах» ожидают 15 грузовиков, в «Козловичах» — 6.
На
На остальных пограничных пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют, как на украинском и латвийском направлениях.