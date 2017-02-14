Комсомольчанки отличились на приморском чемпионате по черлидингу

Старший состав коллектива победил в номинации «Чир-данс шоу» в возрастной категории 12−16 лет и «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории старше 16 лет. Также команда завоевала серебро в номинации «Чир-данс-фристайл» в возрастной категории 12−16 лет.

Младший состав «Экспромта» одержал победу в номинации «Чир-данс-шоу» в возрастной категории 8−11 лет. Теперь комсомольские спортсменки отправятся на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Москве с 22 по 25 февраля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.