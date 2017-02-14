Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
Джигурду потребовали отправить на лечение
Надежда Бабкина после пластики напугала фанатов
Самолет с 365 пассажирами загорелся при посадке
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
11:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанки отличились на приморском чемпионате по черлидингу

Комсомольская команда «Экспромт» приняла участие в чемпионате и первенстве Приморского края по черлидингу.

Старший состав коллектива победил в номинации «Чир-данс шоу» в возрастной категории 12−16 лет и «Чир-фристайл-двойка» в возрастной категории старше 16 лет. Также команда завоевала серебро в номинации «Чир-данс-фристайл» в возрастной категории 12−16 лет.

Младший состав «Экспромта» одержал победу в номинации «Чир-данс-шоу» в возрастной категории 8−11 лет. Теперь комсомольские спортсменки отправятся на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Москве с 22 по 25 февраля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коммунальное предприятие в Хабаровском крае задолжало работникам более 7 млн рублей
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Россия начала производство ЗРС С-400 для Китая
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Япония выразила протест из-за названий пяти Курильских островов
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь