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08:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пайщики «Бухты Квинс» оккупируют Площадь 1905 года

С одиночными пикетами.

Источник: УралИнформБюро

Пайщики «Бухты Квинс» готовятся к очередной акции протеста. Как рассказала «Уралинформбюро» председатель ПЖСК Зиля Булатова, 20 февраля они организуют одиночные пикеты на Площади 1905 года.

Участники кооператива, организованного шансонье Александром Новиковым и экс-замминистра экономики Михаилом Шилимановым, возмущены остановкой процедуры выкупа паев. «8 человек успели получить деньги, 25 января последняя выплата была. Совершенно точно, что больше выплат не будет, потому что денег у них (Новикова и Шилиманова — прим.ред.) нет. Организовали собрание, выясняли, кто хочет выйти из кооператива, оказалось, что 90% народа. А это 120 миллионов. Ну и они сказали, что таких денег у них нет», — пояснила Булатова.

Кроме того, пайщики уверены, что уголовное дело передали из ГСУ ГУ МВД в СУ СКР по просьбе самого Новикова. Они опасаются затягивания расследования.

Проект «Бухта Квинс» был запущен в 2010 году. Через год стройка встала. 65 пайщиков, вложившие около 150 миллионов рублей, на протяжении пяти лет пытались добиться возбуждения уголовного дела. В конце 2016-го Новикову и Шилиманову были предъявлены обвинения в мошенничестве.

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