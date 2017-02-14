Пайщики «Бухты Квинс» оккупируют Площадь 1905 года
С одиночными пикетами.
С одиночными пикетами.
Пайщики «Бухты Квинс» готовятся к очередной акции протеста. Как рассказала «Уралинформбюро» председатель ПЖСК Зиля Булатова, 20 февраля они организуют одиночные пикеты на Площади 1905 года.
Участники кооператива, организованного шансонье Александром Новиковым и
Кроме того, пайщики уверены, что уголовное дело передали из ГСУ ГУ МВД в СУ СКР по просьбе самого Новикова. Они опасаются затягивания расследования.
Проект «Бухта Квинс» был запущен в 2010 году. Через год стройка встала. 65 пайщиков, вложившие около 150 миллионов рублей, на протяжении пяти лет пытались добиться возбуждения уголовного дела. В конце 2016-го Новикову и Шилиманову были предъявлены обвинения в мошенничестве.