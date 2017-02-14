В Кунгурском районе спасли мужчину, замерзавшего в лесу

Житель Кунгурского района едва не замёрз насмерть в зимнем лесу. Понимая, что сам идти уже не может, он набрал номер «скорой помощи». Медики переадресовали вызов спасателям.

Как сообщает кунгурская служба спасения, звонок поступил утром 13 февраля. Пострадавший мужчина рассказал, что находится в лесу в поселке Нагорный. Он сильно замерз и не может сам двигаться.

Спасатели выехали на место и обнаружили 31-летнего мужчину, который был легко одет и сидел в сугробе. Ноги у него совсем не двигались.

Пострадавшего отнесли до машины службы спасения, оказали первую помощь и вызвали «скорую». Врачи увезли его в городскую больницу Кунгура.