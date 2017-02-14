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11:28 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

Минздрав края принимает жалобы на работу больниц и поликлиник

Министерство здравоохранения Красноярского края продолжает анонимный опрос жителей региона для оценки качества оказания медицинских услуг.

В 2017 году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями проводится в отношении 85 медицинских учреждений, в том числе в отношении 31 медицинской организации негосударственной формы собственности, участвующих программе ОМС. Оцениваются комфортность, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений и организаций, доступность получения и удовлетворенность качеством оказания услуг.

Выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Красноярского края можно анонимно, заполнив анкету на официальном сайте минздрава, посетив медицинские организации или их сайты.

По результатам проведенной в 2016 году работы собрано более 15 тысяч мнений и установлено, что 82% граждан удовлетворены компетентностью участкового врача, 89% удовлетворены обслуживанием у узких специалистов.

Помимо этого, 90% граждан записались на прием к врачу при первом посещении медицинской организации, а 87% пациентов удовлетворены оказанными услугами. Полученные результаты и рекомендации Общественного совета полезны при формировании управленческих решений, так как направлены на улучшение условий оказания медицинских услуг в учреждениях региона.

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