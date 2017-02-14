Минздрав края принимает жалобы на работу больниц и поликлиник
Министерство здравоохранения Красноярского края продолжает анонимный опрос жителей региона для оценки качества оказания медицинских услуг.
Министерство здравоохранения Красноярского края продолжает анонимный опрос жителей региона для оценки качества оказания медицинских услуг.
В 2017 году независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями проводится в отношении 85 медицинских учреждений, в том числе в отношении 31 медицинской организации негосударственной формы собственности, участвующих программе ОМС. Оцениваются комфортность, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждений и организаций, доступность получения и удовлетворенность качеством оказания услуг.
Выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Красноярского края можно анонимно, заполнив анкету на официальном сайте минздрава, посетив медицинские организации или их сайты.
По результатам проведенной в 2016 году работы собрано более 15 тысяч мнений и установлено, что 82% граждан удовлетворены компетентностью участкового врача, 89% удовлетворены обслуживанием у узких специалистов.
Помимо этого, 90% граждан записались на прием к врачу при первом посещении медицинской организации, а 87% пациентов удовлетворены оказанными услугами. Полученные результаты и рекомендации Общественного совета полезны при формировании управленческих решений, так как направлены на улучшение условий оказания медицинских услуг в учреждениях региона.