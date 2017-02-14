Пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород утром 14 февраля, сообщает «Яндекс-пробки». Прошедший ночью снегопад привел к транспортному коллапсу на дорогах города. Сейчас заторы наблюдаются во всех районах, преимущественно по направлению к верхней части города.

Парализованы Канавинский, Молитовский и метромост, проспект Ленина у виадука на Пролетарской, у Комсомольского шоссе, проспект Гагарина, улица Ванеева, Родионова площадь Ленина и другие магистрали. На многих участков движение осложняют мелкие ДТП.