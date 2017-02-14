Четырехметровая сосулька повисла на одном из домов Хабаровска

С крыши пятиэтажки на улице Узловой, 3а в Индустриальном районе Хабаровска свисает сосулька, длина которой составляет порядка четырех метров. По словам жильцов, ледяной гигант повис над их головами неделю назад и становится больше с каждым днем, сообщает портал «Губерния».

«Невозможно выйти из подъезда — висит огромная, гигантская сосулька: 3−4 метра. В подъезде много маленьких детей. Обращались с соседями в ЖЭУ — бесполезно. Они говорят надо в [управляющую компанию] “ДВ-Союз” обращаться, но оттуда снова отправляют в ЖЭУ. В [центр учета обращений граждан] звонили, никаких мер не принимается. Надо что-то делать — это ведь сосульки-убийцы. Каждый год одно и то же. Страшно ходить», — рассказала жительница дома Елена Корышева.

В управляющей компании «ДВ-Союз» сообщили, что вызов им поступил только накануне вечером.

«Обратились в нашу подрядную организацию вчера вечером. Я же не могу ночью начать работу. С утра техника пошла, как положено. У нас каждый день работает спецтехника по жилмассиву — это вышки, и в данной ситуации они уже должны быть на этом адресе. Кровли на доме шиферные, поэтому создается такая ситуация. Очистка кровель идет каждый день, докладывают мне к 17 часам, эта работа на контроле. Сами понимаете — большой жилмассив, а снег у нас тает и тает, потому что температуры повышаются», — прокомментировал ситуацию директор по эксплуатации жилищного фонда ООО «ДВ-Союз» Владимир Полещук.