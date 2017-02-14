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09:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке открылась ледовая школа

Международная школа-семинар «Ice Mechanics» открылась в ДВФУ, об этом сообщает ИА «Дейта».

Как рассказали организаторы, студенты, молодые учёные и специалисты из России и зарубежных стран будут в течение двух недель в теории и на практике изучать свойства морского льда и механизмы его воздействия на инженерные сооружения.

«Ледовая школа» в большей степени состоит из иностранных участников — представителей Китая, Республики Корея, Норвегии, Великобритании, Японии.

«Полученные знания позволят молодым исследователям в будущем включиться в реализацию масштабных проектов по освоению Арктического региона» — рассказал директор Инженерной школы Александр Беккер.

«У нашей школы две ключевые задачи — образовательная и научная. С одной стороны, мы учим работать со льдом, лучше понимать его свойства — за этим к нам, в первую очередь, и едут иностранные участники, — отметил Александр Беккер. — С другой стороны, мы проводим реальные исследования — моделируем процессы разрушения льда для дальнейшего проектирования морских инженерных сооружений».

Участники узнают о классификации, физике и свойствах морского льда, его воздействии на морские сооружения — платформы, трубопроводы, суда, об особенностях обустройства на шельфе месторождений по добыче нефти и газа.

16 февраля исследователи выйдут на испытательный полигон в бухте Новик. В естественных условиях участники будут изучать свойства, структуру и неоднородность ледяного покрова, проводить опыты на твердость и ломкость льда. Молодые ученые впервые испытают лед на анизотропность (способность кристалла проявлять различные свойства в разных направлениях) и трехосное сжатие.

Отметим, такие школы-семинары являются частью большого проекта «Арктика».

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