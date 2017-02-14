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09:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

СМИ: самолёт Абрамовича привозил в Пермь зрителей на балет

Директор музея современного искусства «Гараж» написал после спектакля о своих впечатлениях.

Самолёт Романа Абрамовича привозил в Пермь зрителей на балет. Напомним, «Боинг» по прозвищу «Бандит» приземлился в «Большом Савино» в воскресенье, 12 февраля. Тогда пермяки гадали, кто именно находится на борту, строя шутливые предположения.

Выяснилось, что на самолёте в Пермь прибыли ценители искусства. Как сообщили СМИ, «Бандит» привёз в Пермь Антона Белова, директора музея современного искусства «Гараж» и Сергея Капкова, заведующего учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ.

Кстати, сам Антон Белов выложил на своей страничке фото из Пермского театра оперы и балета, подписав его: «В Перми живет и работает одна из лучших балетных трупп мира во главе с Алексеем Мирошниченко. Такого кордебалета я не видел даже в Большом. И множество классной молодежи растится здесь же в балетной академии. В следующий раз — на “Золушку”!».

А в комментариях пояснил, что прилетал в Пермь на несколько часов — на балет. Про Алексея Мирошниченко Антон Белов также написал: «Такое ставит на сцене, аж дух захватывает, зал не расходился минут пять, выл, ревел и устраивал овации стоя».

Напомним, музей «Гараж» основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Он располагается в парке Горького Москвы.

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