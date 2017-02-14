СМИ: самолёт Абрамовича привозил в Пермь зрителей на балет

Самолёт Романа Абрамовича привозил в Пермь зрителей на балет. Напомним, «Боинг» по прозвищу «Бандит» приземлился в «Большом Савино» в воскресенье, 12 февраля. Тогда пермяки гадали, кто именно находится на борту, строя шутливые предположения.

Выяснилось, что на самолёте в Пермь прибыли ценители искусства. Как сообщили СМИ, «Бандит» привёз в Пермь Антона Белова, директора музея современного искусства «Гараж» и Сергея Капкова, заведующего учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ.

Кстати, сам Антон Белов выложил на своей страничке фото из Пермского театра оперы и балета, подписав его: «В Перми живет и работает одна из лучших балетных трупп мира во главе с Алексеем Мирошниченко. Такого кордебалета я не видел даже в Большом. И множество классной молодежи растится здесь же в балетной академии. В следующий раз — на “Золушку”!».