Михаил Ефремов поддержал акцию безопасного движения в Уфе
Главный инспектор ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов запустил социальную акцию «Известные люди за безопасность дорожного движения» еще несколько месяцев назад.
Главный инспектор ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов запустил социальную акцию «Известные люди за безопасность дорожного движения» еще несколько месяцев назад.
Акция и сейчас продолжает набирать обороты. Ее поддерживают не только именитые личности нашей Республики, но и приезжие гости столицы.
На этот раз поддержал фотопроект и сфотографировался с плакатом «Нас всех ждут дома! Соблюдайте правила дорожного движения!» знаменитый актер Михаил Ефремов. Он прибыл в Уфу со спектаклем «Чапаев и пустота» по роману Виктора Пелевина.