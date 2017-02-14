Михаил Ефремов поддержал акцию безопасного движения в Уфе

Акция и сейчас продолжает набирать обороты. Ее поддерживают не только именитые личности нашей Республики, но и приезжие гости столицы.

На этот раз поддержал фотопроект и сфотографировался с плакатом «Нас всех ждут дома! Соблюдайте правила дорожного движения!» знаменитый актер Михаил Ефремов. Он прибыл в Уфу со спектаклем «Чапаев и пустота» по роману Виктора Пелевина.