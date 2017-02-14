В Уфе насчитывается более 493 тысяч автомобилей
УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По последним данным, в Уфе зарегистрировано более 493 тысяч автомобилей. Иначе говоря, примерно у каждого второго уфимца имеется свой автомобиль.
УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По последним данным, в Уфе зарегистрировано более 493 тысяч автомобилей. Иначе говоря, примерно у каждого второго уфимца имеется свой автомобиль.
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