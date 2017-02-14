В Уфе насчитывается более 493 тысяч автомобилей

Свыше 80 процентов зарегистрированных в Уфе машин — легковые. Причем за последние 15 лет их количество выросло в два раза.

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, несколько лет назад темпы роста автомобилизации в башкирской столице составляли пять-семь процентов в год. Однако, с учетом того, что темпы роста ограничены численностью населения, в последние два года они стабилизировались на уровне 1,5 процента. Тем не менее это очень высокий показатель, который необходимо учитывать, планируя дальнейшее развитие города.

Два года назад в Уфе началась разработка транспортной стратегии. Проведен анализ градостроительной документации, существующей улично-дорожной сети. Собраны данные об организации дорожного движения и загруженности участков дорог, объектах светофорного хозяйства, наземном пассажирском транспорте, организации пешеходного движения в городе. Следующей стадией стала калибровка транспортной модели Уфы методами математического моделирования.

Транспортная стратегия призвана не только улучшить дорожно-транспортную обстановку в городе, но и сделать чище окружающую среду.

Следующий шаг — создание в Уфе специализированной муниципальной структуры по управлению дорожным движением. В ее состав войдут специалисты различных профильных управлений и предприятий.