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09:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат в Ростове из-за эстафеты спортивного огня

Движение ограничат в Ростове из-за эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр 18 февраля, сообщает городской департамент автодорог.

Источник: Аргументы и факты

Движение будет перекрыто на участке улицы Социалистической между переулками Богатяновский спуск и Журавлева, а также на улице Закруткина от Театрального проспекта до переулка Продольного.

Кроме того, с 7.00 до 16.00 для транспорта закроют Театральную площадь.

Напомним, огонь Всемирных военных игр, который будет зажжен 13 февраля на горе Эльбрус, доставят на Театральную площадь Ростова 18 февраля в 12.00. Всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. В их программе — семь дисциплин: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.

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