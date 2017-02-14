Движение ограничат в Ростове из-за эстафеты спортивного огня
Движение ограничат в Ростове
Движение ограничат в Ростове
Движение будет перекрыто на участке улицы Социалистической между переулками Богатяновский спуск и Журавлева, а также на улице Закруткина от Театрального проспекта до переулка Продольного.
Кроме того, с 7.00 до 16.00 для транспорта закроют Театральную площадь.
Напомним, огонь Всемирных военных игр, который будет зажжен 13 февраля на горе Эльбрус, доставят на Театральную площадь Ростова 18 февраля в 12.00. Всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. В их программе — семь дисциплин: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт,