Движение ограничат в Ростове из-за эстафеты спортивного огня

Движение будет перекрыто на участке улицы Социалистической между переулками Богатяновский спуск и Журавлева, а также на улице Закруткина от Театрального проспекта до переулка Продольного.

Кроме того, с 7.00 до 16.00 для транспорта закроют Театральную площадь.