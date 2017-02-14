В Волгограде к 2018 году появится новая зона отдыха вдоль набережной
Новая зона отдыха появится в Волгограде вдоль набережной к 2018 году после завершения берегоукрепления, которое выполнено уже на 80%.
Новая зона отдыха появится в Волгограде вдоль набережной к 2018 году после завершения берегоукрепления, которое выполнено уже на 80%.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, в 2017 году начнется реконструкция центральной набережной города. На эти цели будет направлено более 260 миллионов рублей из федеральной казны. Работы будут проведены в два этапа. В ходе первого в 2017 году реконструируют наружное электроснабжение и существующую причальную стенку в границах речного порта. После этого начнется благоустройство территории.