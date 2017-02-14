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10:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде к 2018 году появится новая зона отдыха вдоль набережной

Новая зона отдыха появится в Волгограде вдоль набережной к 2018 году после завершения берегоукрепления, которое выполнено уже на 80%.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, с завершением устройства инженерных конструкций берегоукрепления, строители перейдут к возведению рокадной дороги. После этого территория будет благоустраиваться и развиваться как новая зона отдыха. Перед ними поставили задачу при проектировании учесть пожелания местных жителей, которые предлагают создать здесь прогулочную и пляжную зоны, велодорожку, роллердром. Полностью все работы будут завершены в мае 2018 года.

Кроме того, в 2017 году начнется реконструкция центральной набережной города. На эти цели будет направлено более 260 миллионов рублей из федеральной казны. Работы будут проведены в два этапа. В ходе первого в 2017 году реконструируют наружное электроснабжение и существующую причальную стенку в границах речного порта. После этого начнется благоустройство территории.

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