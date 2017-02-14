Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни

18 февраля СКС совместно с Самарским областным отделением Всероссийского общества охраны природы организуют оздоровительную экологическую лыжню по территории национального парка «Самарская Лука». Длительность — от 1 до 3 часов, в зависимости от подготовленности участников.

Мероприятие состоится при любой погоде 18 февраля, регистрация открывается в 10:30 у памятника Григорию Засекину (Полевой спуск). Есть возможность зарегистрироваться заранее, а также получить ответы на организационные вопросы по телефону +7−987−162−70−29 (Антон Пенкрат).

Трасса пройдёт через Волгу, а затем — по территории национального парка, сообщают «Самарские коммунальные системы».