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10:00 (мск), источник: НИА Самара

Самарцев приглашают стать участниками Эколыжни

В субботу, 18 февраля, состоится лыжный экологический марафон. Старт — на набережной.

18 февраля СКС совместно с Самарским областным отделением Всероссийского общества охраны природы организуют оздоровительную экологическую лыжню по территории национального парка «Самарская Лука». Длительность — от 1 до 3 часов, в зависимости от подготовленности участников.

Мероприятие состоится при любой погоде 18 февраля, регистрация открывается в 10:30 у памятника Григорию Засекину (Полевой спуск). Есть возможность зарегистрироваться заранее, а также получить ответы на организационные вопросы по телефону +7−987−162−70−29 (Антон Пенкрат).

Трасса пройдёт через Волгу, а затем — по территории национального парка, сообщают «Самарские коммунальные системы».

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