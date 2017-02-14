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09:39 (мск), источник: Вести Приморье

Праздничные ярмарки развернутся в Приморье

Главная ярмарка Приморья в этом году развернется на центральной площади Владивостока в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, праздничные ярмарки будут работать 18 февраля и 4 марта с 10.00 до 17.00. Здесь приморцы могут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу, — отметили специалисты.

Кроме того, в муниципалитетах края по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о ярмарках в каждом районе можно узнать здесь.

«Всего в 2016 году на территории Приморского края была проведена 1 541 ярмарка», — добавили они.

Отметим, ярмарки — один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать продукцию.

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