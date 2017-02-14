Ясные дни заберет себе западный циклон, надвигающийся на Хабаровский край

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

Циклон с запада принесет снег, ветер и существенное похолодание в Хабаровский край. По прогнозам специалистов, больше всего занесет южную половину края, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий эксперт отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного Гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Через территорию края пройдет западный циклон, с которым придут осадки на юге края. А потом еще и после прохождения на регион сместится более прохладная воздушная масса, — объяснила Людмила Игнатенко.

По словам метеоролога, стоит готовиться к существенному понижению температур и осадкам.

— Дневной температурный фон в ближайшие три дня будет в пределах −3…−8°C, ночью — −14…−16°C. После прохождения циклона стоит готовиться к похолоданию до −9…−15°C днем, ночью будет −20…−25°C, а на территории края −20…−27°C. Ветер пока будет усиливаться постепенно, стоит готовиться к 6−11 м/c. Снег выпадет на в основном на южной половине края, до 3 миллиметров. Северу региона опасаться осадков не стоит, — уточнила Людмила Игнатенко.