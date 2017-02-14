Уральцы стали чаще менять имена. Среди самых оригинальных Тамерлан и Люцифер

Кроме того, уральцы стали чаще брать себе необычные фамилии, такие как Великая, Счастливая, Красивая, Почтеннейший, Граф, Лорд и Король.

«В 2016 году у нас зарегистрировано 2300 актов об изменении имени и фамилии, основные причины этого — желание граждан взять добрачную фамилию, фамилию матери или отца, бабушки или дедушки, один случай связан с крещением. Также есть случаи, связанные с выбором творческого псевдонима. Не обошлось и без курьезных, например Иван стал Тамерланом, Ренат Люцифером. Обычно одного года хватает на такую забаву, часто граждане потом возвращают свое прежние имена», — приводит РИА «Новости» слова заместителя начальника управления ЗАГС региона Ларисы Никоновой.

Как отметила представитель свердловского ЗАГС, чаще всего необычные имена и фамилии дают своим детям жители уральской столицы, в сельской местности это распространено намного меньше. В этом году в Свердловской области появились дети с именами Ландыш, Луна, Одиссей, Элтон, Мальвина и Радость.