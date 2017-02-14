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09:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область готовится к Масленице

Челябинская область готовится к празднованию масленичной недели. В этом году она будет проходить с 20 по 26 февраля. С 27 февраля начинается Великий пост.

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и блины.

Каждый день масленичной недели имеет свое значение. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки в среду тещи приглашали на блины зятьев с женами. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

В Челябинской области 25 и 26 февраля в разных районах пройдет празднование Масленицы. В Челябинске 25 февраля в городском саду имени Пушкина всех гостей ждет мастер-класс по росписи баранок, фотосессии в народных образах, аттракционы, выступления лучших коллективов города, конкурс скворечников и необычных картин. В парке раздадут 2017 караваев и 100 литров чайного глинтвейна.

Масленица в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина также состоится в субботу. Гостей ожидает насыщенная программа. В этот день будет задействовано сразу несколько площадок. Традиционно запланировано выступление творческих коллективов, игры и конкурсы.

К масленице в Чебаркуле начнут готовиться заранее, с середины масленичной недели. 23 пройдет акция «Добрый четверг», во время которой все добровольцы будут готовить улицы города к празднику. На следующий день возьмет старт «Блинный забег» — это веселые семейные старты, во время которых все желающие совершат забег со сковородками с блинами. В субботу 25 февраля начнется концертно-игровая программа «Чебаркульские вечерки». В воскресенье, 26 февраля, на площади Ленина начнется народное гуляние «Прощай, Масленица». Жителей и гостей города ждут веселые ярмарки, игры, забавы, танцы и песни.

В соседнем селе Филимоново Широкая Масленица пройдет 24 февраля. В программу праздника войдут игры и конкурсы: «Распиловка бревна», «Столб», «Бум», «Перетягивание каната», «Ходули», «Поднятие гири» Конкурс баянистов соберет на одной сцене всех умельцев игры на инструменте. Будут организованы различные площадки: детская, спортивная, площадка центра народного творчества, где каждый сможет насладиться ремеслом Травниковских мастеров, а также сам принять участие в мастер-классе по изготовлению тряпичных кукол и различных поделок, торговые ряды с горячим чаем и традиционными блинами.

«Широкая Масленица» в Кыштыме — это большой городской праздник, в котором ежегодно задействовано около пяти тысяч жителей. Кыштымцы и гости города становятся не просто зрителями, а участниками программы. Провожать масленицу в Кыштыме начнут 25 февраля. В 12 часов на центральной городской площади развернётся яркое, красочное представление «Широкая Масленица» с хороводами и ряжеными, играми и забавами, с блинами и ватрушками. В центре событий — городские силачи, которые посоревнуются в поднятии гири и сойдутся в «боях мешками». Главный приз Масленицы достанется самому сильному и ловкому, тому, кто поднимется на столб, который традиционно устанавливается в центре площади.

Масленичные гуляния в Саткинском районе пройдут с размахом. Отведать вкусных блинов, поучаствовать в сжигании Масленицы, посетить праздничные гуляния можно будет на специальных подготовленных площадках. На площади ДК «Строитель» 25 февраля в 12 часов пройдут выступления народных коллективов русской и казачьей песни и народной хореографии. В программе конкурс на самый вкусный блин среди участников ярмарки. На площади ДК «Магнезит» уже 26 февраля состоится мероприятие «Как на масляной неделе из печи блины летели…». В программе: концерт, аттракционы и забавы, театрализованное сожжение символа уходящей зимы. В этот же день, но уже на площадки ДК «Металлург» пройдут гуляния под названием «Во, блин! Масленица!». Всех гостей будет ждать театрализованная концертная программа, народные забавы, скоморошьи потехи, игры и хороводы, торгово-ярмарочные ряды, катание на лошадях.

В Златоусте с 20 по 26 февраля городской краеведческий музей запустит мероприятия, которые позволят юным гостям познакомиться с традициями празднования Широкой Масленицы. Они смогут узнать, что означает каждый день на масленичной неделе, как пекли блины на Руси и многое другое. Юных гостей будут ждать всю неделю с 10 до 17 часов.

Масленица в парке птиц «Таганай» пройдет 23 февраля в 12 часов. Гостей праздника ждут веселые конкурсы, состязания, катание на лошадях и конечно вкусная выпечка и горячие блины. Мастер-класс по изготовлению поделки «Ух ты, Масленица» пройдет 25 февраля с 13 до 15 часов в этнодеревне (ПКиО по улице Просвещения). Самые массовые проводы состоятся 26 февраля в 12 часов в парке «Крылатко». В программе: народные игры, забавы, состязания, песни и пляски.

В Миассе празднование Масленицы пройдет на этапе Кубка мира по фристайлу. Для посетителей «Солнечной долины» в день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу будут работать традиционные игровые площадки — солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучело зимы).

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