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09:47 (мск), источник: Новости Перми

26 февраля на площади перед «Театром-Театром» сожгут чучело Масленицы

Масленичная неделя начнется 20 февраля и завершится традиционными праздничными гуляниями в разных районах Перми.

Источник: Новости Перми

Самое масштабное гуляние в городе пройдет 25 февраля на площади перед «Театром-Театром» с 14:00 до 18:00. Гостей ждут бои подушками, перетягивание каната, хороводы, возможность научиться ходить на ходулях. Развлекать пермяков будут артисты на главной сцене.

Также в этот день на площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка, где гостей будут угощать блинами. Все желающие смогут купить сувениры и изделия ручной работы.
В конце праздника состоится сожжение чучела Масленицы.

Масленичные гуляния пройдут в городских парках. В саду им. Миндовского состоится «Самый блинный день». Здесь пройдет театрализованное представление, будут размещены подворья с блинами и сувенирной продукцией.

В парке им. Чехова пройдет «Маслена party». В ярмарочных мастерских гостей научат расписывать кухонную утварь и плести «маслен из соломы».

Ярмарочные дворы с блинами, горячим чаем и сувенирами также будут работать в парке «Счастье есть». Там пройдут конкурсы по перетягиванию каната, битве мешками. Будет работать масленичный столб.

В этих парках в конце праздничного мероприятия также будет сожжено чучело Масленицы.

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