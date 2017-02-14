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10:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

15 февраля в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 14 февраля). 15 февраля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 15.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Тимирязева, 8, 10; ул. Челюскина, 2, 4/13.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Волкова, 3 (школа № 5), 7/29; ул. Овражная, 13; ул. Старая, 4.

С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в Приволжском районе в поселках Вишневка (улицы Акчарлак, Васильковая, Красивая, Пестречинская, Салмачинская) и Салмачи (улицы 2-я Центральная, Ак Чэчэклэр, Атнинская, Бердэмлек, Единения, Жемчужная, Зеленая, Камышлы, Лиственная, Молодежная, Овражная, Рябиновая, Стройная, Яркая).

С 8.00 до 17.00 без света останутся жильцы поселков Вознесенское (улицы Бишек, Дубравная, Грачиная, Луговая, Парканат, Профсоюзная, Центральная), Константиновка (улицы Овощеводов, Хансувар), Радужный (улицы Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова).

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского районов.

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