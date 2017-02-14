Продажа билетов на «Евровидение-2017» начнется 14 февраля
Купить билеты на «Евровидение-2017» можно будет уже сегодня, 14 февраля.
Купить билеты на «Евровидение-2017» можно будет уже сегодня, 14 февраля.
Организаторы конкурса говорят, что билеты будут стоить от €8 (за обычные места) до €500 (в VIP-ложах). Продажу билетов хотели отложить
Напомним, в этот раз «Евровидение» пройдет в украинской столице. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы — на 9 и 11 мая. От Беларуси на международный конкурс поедет группа NAVIBAND, которая выступит во второй части полуфинала.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.