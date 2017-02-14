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09:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Продажа билетов на «Евровидение-2017» начнется 14 февраля

Купить билеты на «Евровидение-2017» можно будет уже сегодня, 14 февраля.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Организаторы конкурса говорят, что билеты будут стоить от €8 (за обычные места) до €500 (в VIP-ложах). Продажу билетов хотели отложить из-за того, что антимонопольный комитет отменил тендер по определению оператора продаж. Исполнительный супервайзер «Евровидения» Йон Ола Санд пообещал, что продавать билеты на песенный конкурс начнут уже сегодня вечером.

Напомним, в этот раз «Евровидение» пройдет в украинской столице. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы — на 9 и 11 мая. От Беларуси на международный конкурс поедет группа NAVIBAND, которая выступит во второй части полуфинала.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

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