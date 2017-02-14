Премьеру фильма «Пес рыжий» первыми в России увидят волгоградцы
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Волгограде состоится премьера полнометражного художественного фильма «Пёс рыжий».
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Волгограде состоится премьера полнометражного художественного фильма «Пёс рыжий».
Сюжет раскрывает историю
Фильм основан на реальных событиях. Он снят по книге «Рыжий солдат» Виктора Крюкова, который стал автором сценария фильма. Действие разворачивается в период Отечественной войны.
В России фильм «Пёс рыжий» выйдет в прокат в ноябре текущего года. Волгоградцы увидят его уже 20 февраля. В Москве фильм покажут 23 февраля, в Минске — 25 февраля.
Для премьерного показа наш город был выбран не случайно. За время Сталинградской битвы четвероногие друзья из 28-го отдельного отряда
20 февраля в представлении и обсуждении картины «Пёс рыжий» примут участие ее создатели — продюсеры Ольга Андрианова, Сергей Жданович и актёр Александр Волков. Фильм покажут 20 февраля в 14:00 в кинотеатре «Киномакс» по адресу: улица