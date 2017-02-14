Премьеру фильма «Пес рыжий» первыми в России увидят волгоградцы

Сюжет раскрывает историю собак-истребителей танков в годы Великой Отечественной войны. Об этом ВДТВ рассказали в региональном комитете культуры.

Фильм основан на реальных событиях. Он снят по книге «Рыжий солдат» Виктора Крюкова, который стал автором сценария фильма. Действие разворачивается в период Отечественной войны. Собаки-камикадзе составляли целое подразделение Красной Армии.

В России фильм «Пёс рыжий» выйдет в прокат в ноябре текущего года. Волгоградцы увидят его уже 20 февраля. В Москве фильм покажут 23 февраля, в Минске — 25 февраля.

Для премьерного показа наш город был выбран не случайно. За время Сталинградской битвы четвероногие друзья из 28-го отдельного отряда собак-истребителей уничтожили 63 танка и почти 500 вражеских солдат и офицеров. В 2010 году на площади Чекистов появился памятник четвероногим питомцам, которые спасали сталинградцев.