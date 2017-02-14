Проверена готовность Самарской области к пожароопасному сезону

С 9 по 27 февраля Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства проводит Всероссийские учения. Проверяется готовность региональных диспетчерских служб лесного хозяйства к реагированию на возникновение лесных пожаров, оперативному взаимодействию с подразделениями МЧС, МВД, Минобороны России, особо охраняемых природных территорий, других ведомств.

Активная фаза учений включает отработку действий «Лесных диспетчеров» в нештатных ситуациях: при тушении лесных пожаров имеются пострадавшие, возникают угрозы перехода огня с территории лесного фонда на населенные пункты и объекты экономики, на территории соседнего региона.