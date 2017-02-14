Жительница Кузбасса потеряла 60 000 рублей, поверив телефонным мошенникам

Жертвой мошенников стала жительница Гурьевского района, которая сообщила им данные о своей банковской карте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 64-летней женщине на мобильный телефон пришло сообщение «Ваша карта заблокирована. Телефон для справок». Пенсионерка позвонила по указанному номеру, где ей ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что для разблокирования карты нужно сообщить ему реквизиты карты, в том числе CVV-код (с оборотной стороны карты) и все поступившие смс-пароли. Как только пенсионерка выполнила инструкции мошенника, с её счета списали 60 000 рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.