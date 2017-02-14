Хью Джекману снова удалили раковую опухоль

Джекман опубликовал послеоперационную фотографию и призвал своих подписчиков использовать средства для защиты от солнечных лучей.

«Очередная базальноклеточная карцинома. Спасибо частым медосмотрам и замечательным врачам, все хорошо. С повязкой выглядит хуже, чем без нее, клянусь!»

«Очередная базальноклеточная карцинома. Спасибо частым медосмотрам и замечательным врачам, все хорошо. С повязкой выглядит хуже, чем без нее, клянусь!»

«С повязкой выглядит хуже, чем без нее, клянусь!» — написал актер. Он добавил, что благодаря постоянным медосмотрам и хорошим врачам его здоровью ничего не угрожает.

Это уже шестая операция Джекмана, связанная с раком кожи. Предыдущая прошла в феврале 2016-го. Впервые базальноклеточную карциному у артиста обнаружили в 2013 году, когда он по настоянию жены решил удалить бородавку на носу. По словам актера, ему приходится проходить медицинское обследование раз в три месяца.

48-летний актер снялся в таких лентах, как «Робот по имени Чаппи», «Отверженные», «Престиж», «Ван Хелсинг» а также сыграл Росомаху в серии фильмов о мутантах «Люди Икс». 17 февраля состоится премьера спин-оффа «Людей Икс» — «Логан». Джекман исполнил в нем главную роль. В российский прокат картина выйдет 2 марта.

Базальноклеточная карцинома — распространенная медленно растущая форма рака кожи. Вероятность ее появления резко возрастает на тех участках кожи человека, которые регулярно находятся под воздействием солнечных лучей.