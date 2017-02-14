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10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Светящиеся велосипедные дорожки могут появиться в Хабаровске

Ими планируют оснастить часть тротуара по улице Пионерской.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

Проект светящихся велосипедных дорожек разрабатывают в Хабаровске. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам городской думы рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации краевого центра Александр Леонов. Ширина тротуара по улице Пионерской позволяет организовать движение для велосипедистов и пешеходов так, чтобы они не мешали друг другу. Дорогу на пересечениях с другими улицами владельцы двухколесных транспортных средств будут вынуждены делить с автолюбителями, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

«Обустройство таких дорожек позволит велосипедистам из южного района города свободно добраться до центра или обратно. Сейчас мы просчитаем стоимость проекта и другие параметры. Пока неизвестно, будет ли этим заниматься инвестор, либо финансирование пойдет из городской казны», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

Депутаты поддержали идею обустройства велодорожек. Элементы такой инфраструктуры уже есть в городских парках. Велодорожки появились и на Амурском бульваре. Самый протяженный и востребованный участок — от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого и дальше до улицы Шеронова.

«Как любитель велопрогулок, я часто замечаю, что у горожан отсутствует культура поведения и уважения велосипедистов. Видя, что перед ними специальная разметка, они все равно продолжают идти по ней, хотя велосипедисты едут навстречу. Постараемся приучать хабаровчан к культуре. Первые шаги уже сделаны», — отметил Александр Леонов.

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