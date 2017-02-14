Актриса Татьяна Васильева попросила губернатора Кубани защитить обиженных дольщиков

Записанное видеообращение к Вениамину Кондратьеву Татьяна Васильева выложила в интернет. В нем она просит кубанского губернатора найти время для встречи с обиженными дольщиками краснодарского ЖК «Анит-Сити» и помочь им в решении проблем.

Кроме того, Васильева направила письменное обращение к главе региона, в котором повторяет свою просьбу и приглашает Кондратьева на свой ближайший спектакль.

Строительство жилого комплекса «Анит-Сити», как сообщал «Югополис», началось в 2009 года на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» по ул. Седина, 131. На основании договора с застройщиком предприятие передало под жилой комплекс участок площадью 0,66 га. За реализацию проекта взялась компания «Модуль-Инвест». Оно на 100% принадлежит генеральному директору Олегу Георгизову — председателю правления региональной национально-культурной автономии ассирийцев Кубани.

Строительство остановилось на втором литере при том, что первый не был готов полностью. Он не достроен и не введен в эксплуатацию и по сей день. Сроки сдачи неоднократно переносились. В то же время активных действий по завершению строительства «Модуль-инвест» в последние годы не предпринимает. В итоге свои квадратные метры до сих пор ждут более 200 дольщиков.