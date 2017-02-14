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12:22 (мск), источник: Югополис

Актриса Татьяна Васильева попросила губернатора Кубани защитить обиженных дольщиков

Народная актриса России опубликовала видеообращение к Вениамину Кондратьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с дольщиками ЖК «Анит-Сити» и пригласила губернатора на свой спектакль.

Записанное видеообращение к Вениамину Кондратьеву Татьяна Васильева выложила в интернет. В нем она просит кубанского губернатора найти время для встречи с обиженными дольщиками краснодарского ЖК «Анит-Сити» и помочь им в решении проблем.

Кроме того, Васильева направила письменное обращение к главе региона, в котором повторяет свою просьбу и приглашает Кондратьева на свой ближайший спектакль.

Строительство жилого комплекса «Анит-Сити», как сообщал «Югополис», началось в 2009 года на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» по ул. Седина, 131. На основании договора с застройщиком предприятие передало под жилой комплекс участок площадью 0,66 га. За реализацию проекта взялась компания «Модуль-Инвест». Оно на 100% принадлежит генеральному директору Олегу Георгизову — председателю правления региональной национально-культурной автономии ассирийцев Кубани.

Строительство остановилось на втором литере при том, что первый не был готов полностью. Он не достроен и не введен в эксплуатацию и по сей день. Сроки сдачи неоднократно переносились. В то же время активных действий по завершению строительства «Модуль-инвест» в последние годы не предпринимает. В итоге свои квадратные метры до сих пор ждут более 200 дольщиков.

На основании коллективного заявления около 200 человек о неправомерных действиях руководства компании-застройщика ООО «Модуль-Инвест» полицией Краснодара возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении неустановленного лица из числа сотрудников предприятия.

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