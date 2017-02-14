В Волгограде появился пассажирский маршрут на аэросанях
Посредством аэросаней в зимний период осуществляется сообщение с островом Сарпинский.
Посредством аэросаней в зимний период осуществляется сообщение с островом Сарпинский.
На время ледостава на Волге, препятствующего традиционному речному сообщению, власти города вывели на маршрут ст. Руднева — о. Сарпинский современную всесезонную технику. Как сообщает
— Первых пассажиров мы перевезли в минувший четверг — это шесть учителей местной школы. Всего с 9 по 13 февраля на аэросанях было перевезено свыше 250 человек. Еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе, — рассказал председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.
Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.