В Волгограде появился пассажирский маршрут на аэросанях

На время ледостава на Волге, препятствующего традиционному речному сообщению, власти города вывели на маршрут ст. Руднева — о. Сарпинский современную всесезонную технику. Как сообщает пресс-служба администрации города, сообщение с островом осуществляется посредством аэросаней муниципальной спасательной службы. В задачи экипажа входит транспортировка пассажиров, а также доставка медикаментов и иных предметов первой необходимости на остров.

— Первых пассажиров мы перевезли в минувший четверг — это шесть учителей местной школы. Всего с 9 по 13 февраля на аэросанях было перевезено свыше 250 человек. Еще два аэробота из парка спецтехники МУ «Служба спасения Волгограда» находится в полной готовности и при необходимости приступят к работе, — рассказал председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников.

Планируется, что аэросани будут курсировать от станции Руднева до Сарпинского и обратно до тех пор, пока на Волге не появятся условия для движения водного транспорта.